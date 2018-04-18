Очі - дзеркало здоров'я та захворювань людини

Пильно дивитися в чиїсь очі можна з різною метою. Хтось так показує зацікавленість словами співрозмовника, хтось, навпаки, хоче його збентежити. Лікарі дивляться людям в очі з більш прозаїчними цілями - по них фахівці дізнаються про минулі, теперішні і майбутні проблеми зі здоров'ям. Науково діагностика по райдужній оболонці очей називається іридодіагностикою, а лікування безпосередньо через дзеркала душі - іридотерапією. Як читають по очах, ми дізналися у лікаря нетрадиційної медицини, іридодіагноста і гомеопата Світлани Потоцької. А кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії Оксана Авер'янова підказала, як і які проблеми зі здоров'ям можна помітити самому, пише Сьогодні.

Стара нова наука

Метод діагностики захворювань по райдужній оболонці очей старий, як світ, - ним користувалися ще лікарі Стародавнього Єгипту та Індії. У середині XIX століття їх знання примножив угорський гомеопат Ігнац Пекцелі - основоположник іридодіагностики як науки. Після багаторічних досліджень він склав першу схему проекційних зон із зазначенням, в якому місці райдужної оболонки «відображається» кожен орган.

Іридодіагностика стала активно розвиватися, але в лікарнях і поліклініках лікар-іридолог - все ще рідкість, оскільки медичні університети таких фахівців не випускають. Окремий курс іридології викладається в Київському медичному університеті УАНМ. Лікарі різних профілів можуть прослухати його і отримати документ, що дозволяє практикувати іридодіагностику. Так, наприклад, чинять в Україні багато офтальмологів.

50 відтінків сірого

Схильність до різних захворювань можна визначити і за кольором очей. Ті, у кого очі мають різні відтінки зеленого, більше ризикують дістати захворювання печінки, порушення роботи жовчних проток і жовчного міхура, підшлункової залози. Блакитнооким і сірооким людям слід звернути особливу увагу на верхні дихальні шляхи, слизові оболонки і травний урогенітальний тракт. Власники темних очей схильні до порушень в роботі кровотворної та кровоносної систем, часто в них зустрічаються проблеми з засвоєнням мікроелементів (зокрема, кальцію).

Однак фахівці стверджують, що колірна схильність до якихось захворювань не означає, що людина неодмінно зіткнеться з ними - просто знання своїх слабких місць буде стимулювати людину уважніше і обережніше ставитися до свого здоров'я.

Чи можна попередити хворобу

Іридодіагностику проводять за формою, структурою, кольором і рухливістю райдужної оболонки ока. Відрізняє метод простота, безпечність і безболісність, а головне - можливість виявити захворювання на дуже ранніх стадіях, коли звичайними способами діагностувати патологію ще неможливо. Більш того, іридодіагностика дозволяє визначити генетичну схильність до хвороб. Глянувши в очі немовляти, досвідчений фахівець скаже, яких захворювань людині слід остерігатися в майбутньому.

По райдужці ока можна судити про індивідуальні особливості організму, загальний стан нервової і серцево-судинної систем, про запальні процеси і порушення в роботі органів. Добре «проглядаються» хвороби хребта, шлунка, серця, яєчників, передміхурової залози, нирок, кишечника, легенів і бронхів, верхніх дихальних шляхів, печінки і жовчного міхура, суглобів, щитовидної та молочної залоз. Крім того, іридодіагностика дає можливість визначити, чи викликана недуга ураженням органів, пов'язаним з накопиченням токсинів і шлаків, чи вона виникла від стресу. Однак можливості безмежні: по райдужці складно визначити діабет, ревматизм, а також безбольові процеси, наприклад - виразку 12-палої кишки або перенесений «на ногах» інфаркт міокарда.

Читання по карті очей

Райдужна оболонка ока дуже чутлива, тому спадкові фактори, захворювання внутрішніх органів, токсини і стресові ситуації залишають на ній різні сліди і знаки. За сукупністю змін на райдужці досвідчений фахівець може поставити точний діагноз і навіть передбачити можливі варіанти розвитку хвороби.

Проводячи обстеження, іридолог насамперед звертає увагу на наявність темних крапок, зміну щільності райдужної оболонки, малюнок волокон. Ознака здорового міцного організму - чиста щільна райдужка з гладкою поверхнею та рівними, чітко підігнаними одне під одного волокнами. У хворих же людей волокна пухкі, місцями розірвані і покручені, з великою кількістю лакун - листоподібних западин і «темних дірок» (чим їх більше, тим більше проблем зі здоров'ям).

Визначити, в якому саме місці локалізується захворювання, нескладно, адже кожен внутрішній орган має проекцію на конкретне місце на райдужці. По колу вона ділиться на пояси. Внутрішній пояс відображає стан нервової і травної систем, середній - транспорт речовин, працездатність нирок, печінки, підшлункової залози, селезінки і серця, зовнішній - стан периферичних судин і шкіри. Наприклад, при виразці шлунка в певному місці райдужки з'являється пляма червонуватого кольору, а при ангіні зміни будуть іншого характеру і в іншому місці. Про деякі захворювання іридологи можуть сказати і по зіницях: їх величині, формі, здатності звужуватися і розширюватися.

В якості апаратури фахівці використовують збільшувальні лупи, щілинні лампи і іридоскопи. Існує і метод іридографії: за допомогою фотокамери збільшене зображення райдужки виводиться на екран комп'ютера.

Відображення в дзеркалі

Явна жовтизна склер (зовнішніх оболонок очей) свідчить про захворювання жовчних шляхів. При набряку верхніх повік слід перевірити нирки, якщо набряки під нижніми - серце. При почервонінні війкового краю потрібно перевірити кишечник. Якщо помітна різниця у величині зіниць - можливі запальні процеси головного мозку. Випинання очей і уповільнене моргання можуть свідчити про гіпертиреоз - гіперфункції щитоподібної залози. А ось гіпотиреоз можна запідозрити, якщо вії часто випадають (що також, до речі, є симптомом сифілісу). Поступове западання очних яблук може говорити про хронічний запальний процес у придаткових пазухах носа.