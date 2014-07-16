В Україні проживає 42,99 млн осіб - Держстат

Чисельність населення України до 1 червня без урахування тимчасово окупованого Криму становила 42,99 млн осіб, що на 226 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Державна служба статистики, за п'ять років показник чисельності населення України не падав нижче 43 млн осіб. Зокрема, на 1 червня 2010 року чисельність населення країни становила 43,53 млн осіб, 2011 року – 43,35 млн осіб, 2012 року – 43,22 млн осіб, а 2013 року – 43,13 млн осіб. Проте слід врахувати, що після анексії півострова органи статистики не можуть аналізувати і показувати інформацію щодо Криму.

Згідно з документом, середня чисельність населення за січень-травень 2014 року скоротилася на 133 тис. осіб і становила 43,03 млн осіб.

За даними Держстату, кількість новонароджених на 1 червня становила 192,4 тис. осіб, померлих – 208,8 тис. осіб.

В Україні станом на 1 червня у містах проживає 29,7 млн осіб, а в селах - 13,9 млн осіб. Найбільше жителів у Дніпропетровській області – 3,3 млн осіб, у Харківській – 2,7 млн і місті Київ – 2,9 млн осіб. Найменше жителів проживає у Чернівецькій – 908 тис. і в Кіровоградській – 984 тис. областях.

Також, за даними Держстату, в січні-травні 2014 року з України виїхало 177,8 тис. осіб, а іммігрувало – 188,7 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держстат відкоригував показник чисельності населення материкової частини України, який без урахування населення анексованої Автономної Республіки Крим на 1 травня становив 43 млн. чоловік.