В Центрі дитячої кардіології врятували життя немовляті з тяжкою вадою серця

У Медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії врятували життя одномісячному немовляті з тяжкою вадою серця, несумісною з життям, який був доставлений з Луганська.

Як повідомив УНІАН директор центру Ілля Ємець, фахівці центру виконали складну операцію з пересадки структур серця, щоб дитина мала можливість до росту.

«Дитина прибула з Луганська, де зараз дуже небезпечно перебувати. Має бути кілька етапів такої операції. Ризик щодо операції в будь-якій іншій установі, був би вищим, ніж у нашому. Наш центр бере найскладніші випадки зі всієї України. За останні три місяці з Луганського і Донецького регіонів обстежено близько 100 дітей з серцевими патологіями, 12 прооперовано. Наші пацієнти зі сходу добираються просто немислимими шляхами», - зазначив Ємець.

За словами мами маленького Антона, з Луганська довелося виїхати, оскільки були проблеми з наданням медичної допомоги.

«Синочку підтримували життя 8 днів. Стало зрозуміло, що у Луганську нам не зможуть допомогти. Лікарі роз'їхалися в зв'язку з війною. Ніхто не хотів бути в місті, де бомблять. Ми шукали всі способи порятунку, які тільки можна. В тому числі звернулися і до фонду Ахметова. Вони відразу зателефонували і почали допомагати. Закупили дорогі препарати (нам кожен день потрібен був пакет медикаментів), допомогли нам потрапити спочатку в донецьку лікарню для стабілізації стану, а потім допомогли організувати операцію в київському дитячому центрі», - розповідає мама.

У свою чергу керівник програм фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк наголосила, що пріоритетом, позначених Рінатом Ахметовим для програми «Адресна допомога» завжди була невідкладна допомога дітям в Україні.

«Маленький Антон - особливий випадок. Крім важкої форми вродженої вади серця, Антона довелося буквально рятувати ще й від війни. Наші співробітники допомогли з медикаментами, коли він ще був у реанімації Луганської лікарні; пізніше допомогли вивезти малюка з окупованого бойовиками Луганська і організували 2 операції - у Донецьку та Києві. Хочеться, щоб він ріс без болю і війни», - сказала Миколаюк.

Вона також зазначила, що у рамках напряму програми «Адресна допомога» фонду 8 років допомагає дітям і дорослим в оплаті лікування у кращих лікарів України, забезпечує курси лікування і реабілітації.

«За цей час ми надали допомогу тисячам дітей. Фонд організував і профінансував евакуацію майже 5000 людей з гарячих точок, майже половина з них - діти. Ми неминуче стикаємося з тим, що хтось потребує спеціалізованої медичної допомоги. Ми не можемо залишатися осторонь і, звичайно, намагаємося допомогти в складних ситуаціях», - підкреслила Миколаюк.