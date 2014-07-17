На сьогодні із зони АТО переселено майже 43 тисяч осіб

На сьогодні із зони проведення антитерористичної операції в інші регіони вже переселено 42 тис. 993 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

«За оперативною інформацією, кількість громадян, які переселені із зони проведення АТО до інших регіонів, складає 42 тис. 993 особи, з них 15 тис. 839 дітей, 5 тисяч інвалідів та осіб похилого віку”, - сказав він, додавши, що за останню добу вивезено 1 тис. 186 осіб.

Бочковський також зазначив, що найбільше переселенців із зони АТО на сьогодні проживає в Харківській області та у Києві.

“Харківська область прийняла 7 тис. 268 осіб, Київ – 6 тис. 350, Запорізька область — 4 тис. 319, Одеська — 3 тис. 635, Дніпропетровська — 3 тис. 968, Київська — 2 тис. 890, менше всього прийняла Тернопільська область — 333 біженця і Волинська — 275”, - сказав він.

Бочоквський також звернувся до всіх українців з проханням приймати переселенців і по можливості надавати їм допомогу.

Крім того, за словами Бочковського, українці, які перебувають в зоні АТО, потребують психологічної допомоги, й у даний час це питання стоїть дуже гостро. Він повідомив, що вчора до Слов'янська виїхали 26 психологів, для яких основним пріоритетом буде робота з дітьми.