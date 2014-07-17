4 проблеми жінок через високі підбори

Підбори - красиво, жіночно, сексуально і...шкідливо для здоров'я! Ми розповімо про 4 проблеми жінок, які постійно носять взуття на високих підборах, пише sunny7.ua.

40% жінок вважають за краще носити високі підбори кожен день. Безумовно, якщо жінка йде в сукні і на шпильках, її складно не помітити. Але, всім відомо, що краса вимагає жертв.

Напруга на ноги

Коли ми носимо високий каблук, наші ноги знаходяться в постійній напрузі. Як правило, при ходьбі пальці постійно підтискаються і ми робимо невелике зусилля, щоб зробити наступний крок. При цьому ще стежимо і за красою ходи: рівна постава, плечі, а голова дивиться вперед. Найчастіші проблеми жінок, які мають високий каблук, - розвиток остеоартрозу коліна і дегенеративні зміни суглобів. Також, якщо у вас варикоз, високий каблук тільки погіршить перебіг цього захворювання.

Натоптиші

Проблема високих каблуків в тому, що вони змінюють точку опори і вага переміщається на носок. У результаті жінки зустрічаються з такою неприємною проблемою, як натоптиші. З деякими з них легко впорається майстер з педикюру, а от з іншими доведеться змиритися. Часто через вузьке взуття страждають мізинець і великий палець. Шкіра ущільнюється і вже нічим не допомогти.

Страждає хребет

Погодьтеся, якщо провести весь день на каблуках, до вечора ми відчуємо біль у спині. Справа в тому, що високий каблук впливає на напругу хребта, так як при ходьбі ми робимо дуже багато зусиль.

Вивихи та переломи

Не варто дивуватися, але однією з найбільш частих причин вивихів і переломів є високий каблук. Досить на шляху попастися невеликому камінчику, нога не стане рівно і ми вже потягнули м'язи. Найбільш небезпечні в цьому сенсі сходинки. Якщо каблук високий, дуже легко спотикнутися, зачепитися і впасти.

Як уникнути проблем через носіння високого каблука?

1. Немає особливої необхідності носити високий каблук 7 разів на тиждень, іноді можна взути балетки і пробігтися на роботу в зручному взутті. Якщо ж для вас це неприйнятно, кожну годину необхідно давати 15 хвилин своїм ногам, щоб вони відпочили і знімати взуття. Це зробити легко, особливо, якщо ви працюєте в офісі: сидячи за комп'ютером, скиньте взуття.

2. Якщо відмовлятися від високого каблука ви не збираєтеся, робіть протягом дня невелику зарядку.

3. Якщо у вас постійні зустрічі і потрібно бути на висоті, беріть з собою змінне взуття.

4. Після роботи допоможіть відновитися своїм нігам за допомогою масажу, теплої ванни або просто полежіть протягом 20 хвилин, піднявши ноги на подушку.

5. Якщо у вас є можливість вдома ходити босоніж, почніть дотримуватися цього правила, так як ноги будуть повноцінно відпочивати.

І пам'ятайте, наша краса починається зі здоров'я всього організму, коли у нас нічого не болить, ми почуваємо себе чудово!