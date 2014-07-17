МОЗ має намір закупити деякі ліки без тендерів

Міністерство охорони здоров’я України має намір закупити деякі ліки за спрощеною процедурою, без проведення тендерів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олег Мусій, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Зокрема, він зазначив, що міністерством було оголошено всі тендери, однак після розкриття пропозицій з’ясувалося, що запропоновані ціни на ліки значно перевищують минулорічні.

«На сьогодні МОЗ України оголошені усі 40 тендерів. Майже у половини тендерів проведено процедуру розкриття, і ми побачили перші пропозиції і ціни. На превеликий жаль, із відкритих тендерів ми можемо акцептувати і підписати контракти тільки по двох тендерах. По інших, через зростання курсу долара і введення 7% ПДВ, ціни значно перевищують минулорічні. Тому ми змушені переоголошувати ці тендери», - сказав міністр охорони здоров’я.

Мусій повідомив, що за сімома програмами залишки ліків з попереднього року є критичними (на 1-3 місяці).

«МОЗ звернулося до Кабміну для того, щоб уряд спростив процедуру закупівель за цими напрямками і ми могли не переглядати тендери, а ціни розраховувати з врахуванням інфляції і девальвації гривні. За тими напрямками, де ліки потрібні невідкладно, ми спробуємо провести закупівлі шляхом перемовин з учасниками, не виходячи на тендер. Така можливість передбачена законодавством. Ця процедура триває близько 10 днів і ми спробуємо її розпочати з наступного тижня. Адже якщо йти через тендерні процедури, закупівля може затягнутися ще на 3-4 місяці. Ми чекати не будемо і, як відповідальна влада, вимушені піти таким шляхом для того, щоб не було паузи у забезпеченні людей ліками», - пояснив Мусій.

За словами міністра, ці перемовини проходитимуть відкрито, прозоро, публічно: окрім чиновників МОЗ, у них братимуть участь представники громадськості.