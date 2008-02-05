Одеса лідирує за кількістю онкохворих

В Одесі відбулася науково-практична конференція, приурочена проведенню Міжнародного Дня боротьби з онкологічними захворюваннями.

Як заявив Головлікар Одеського міського Центру здоров`я Ігор Ратовський, у 2007 році онкозахворюваність в Одесі становила 403,6 випадків на 100 000 жителів. За його словами, це 3,7 тисячі одеситів.

«Одеса займає лідируюче місце по Україні за кількістю онкохворих, всього їх в Україні 8 тис. Померло за 2007 рік від раку 1,6 тис. жителів Одеси. Смертність від раку в регіоні становить 168,4 випадків на 100 тисяч населення», - відзначив Ігор Ратовський.

Серед онкохворих 30% - особи працездатного віку, майже 70% - пенсіонери, а діти і підлітки становлять 0,5 % від загальної кількості.

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