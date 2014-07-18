Речник ВООЗ загинув у літаку, який збили терористи над Донеччиною
09:18, 18 липня 2014Країна
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Речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Гленн Томас був серед пасажирів літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», який 17 липня збили терористи над Донецькою областю
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на провідні світові агентства, а також друзів і колег Томаса у Twitter.
Томас перебував на літаку разом із групою вчених, які прямували до Австралії на міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі СНІД.
Читайте такожСеред пасажирів на борту Boeing-777 були медики, які займалися проблемами СНІДу
Більше половини пасажирів літака складали громадяни Нідерландів, їх було 154. Також підтверджена присутність на борту 45 (включно з членами екіпажу) малайзійців, 27 австралійців, 11 індонезійців, громадян Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади.
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