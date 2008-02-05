В школах Ужгорода і Львова через епідемію грипу оголошено карантин

4 лютого до МНС надійшло повідомлення про те, що у м. Ужгород у період з 28 січня по 3 лютого захворюваність на грип та гострі респіраторні перевищила пороговий рівень в 1,3 раза, а у м. Львів у період з 28 січня по 02 лютого захворювання на грип та гострі респіраторні захворювання перевищили пороговий рівень в 1,2 раза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, проведено засідання протиепідемічної та протиепізоотичної комісії у цих містах. На підставі рішення комісії та розпорядження міських голів з 4 лютого призупинено навчально-виховний процес та введено карантинні заходи в загальноосвітніх закладах м. Ужгород і м. Львова.

Ситуація перебуває під контролем СЕС областей та міст.