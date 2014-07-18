На борту збитого лайнера Malaysia Airlines перебували 80 дітей

На борту збитого лайнера Boeing-777 малазійської авіакомпанії могли знаходитися 80 дітей.

Про це пише австрійська газета Osterreich.

"На борту лайнера Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який сьогодні зазнав аварії в повітряному просторі України, за непідтвердженими даними, знаходилися 80 дітей", - пише газета, не вказуючи джерел цієї інформації.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту знаходилися 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

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