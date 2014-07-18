Якщо порушений серцевий ритм

Звичайне життя людини супроводжується биттям серця, але воно працює настільки тихо, що прослухати пульс можна тільки спеціальними методами. Коли серцебиття починає відчуватися, то навантаження на систему кровообігу посилюється. Частотою пульсу, що перевищує 90 ударів в хвилину характеризується тахікардія. Вона може бути фізіологічною, наприклад, при фізичних навантаженнях або стресі. При уповільненому битті серця спостерігається брадикардія, коли прослуховується менше 60 ударів на хвилину. Серце прокачує кров повільніше, і клітини відчувають дефіцит кисню, що проявляється запамороченням, слабкістю, судомами і непритомністю.

Коли серцевий ритм перевищує 160 ударів в хвилину, людині може знадобитися лікарська допомога. При тривалому приступі порушується кровообіг, зростає ризик утворення тромбів, набряку легень, інфаркту міокарда й ішемічного інсульту.

Однак пульс змінює не тільки швидкість, але і водія ритму. Зазвичай він зароджується на стінці правого передсердя, де знаходиться синусно-передсердний вузол. Тому й аритмії, пов'язані із зміною джерела імпульсу, бувають передсерцевими, атріовентрикулярними або шлуночковими.

Найчастіше зустрічається миготлива аритмія або фібриляція передсердь, оскільки вони починають «тремтіти», не скорочуючись достатньо і не переганяючи кров. Її напади бувають короткочасними, тривалими і навіть постійними. Вони проявляються тисненням у грудях, відчуттям грудки в горлі, внутрішнім неспокоєм, почервонінням щік. Людині важко виконувати будь-які дії, часто збивається дихання, пульс довго відновлюється, загострюється почуття страху. Порушення серцевого ритму нагадує напад паніки, але відрізняється і причинами та наслідками.

med2.ru