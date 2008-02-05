Ющенко пропонує ввести держзамовлення у сфері лікування онкохворих

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за доцільність запровадження державного замовлення у сфері лікування онкохворих в приватних лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті лікарні сучасної онкологічної допомоги «Лісод» у Київській області.

Президент високо оцінив роботу цієї лікарні, яка здатна забезпечити повний замкнений цикл профілактики, діагностики і лікування онкологічних захворювань із використанням усього спектру новітніх світових медичних технологій.

В.ЮЩЕНКО висловився за те, аби Міністерство охорони здоров’я і керівництво цієї лікарні підготували пропозиції стосовно того, що можна зробити у поточному році для забезпечення діагностики всього населення України, а також стосовно того, як держава може фінансувати лікування соціально незахищених верств населення у подібних клініках, і особливо це стосується дитячої онкології.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні в Україні більше 800 тисяч хворих на рак, і ця цифра є значно більшою, якщо враховувати тих, хто не знає про свою хворобу. «Це виклик для суспільства», - підкреслив глава держави.

Президент нагадав, що в Україні ухвалено Національну програму боротьби з раком, окремо розроблено програму щодо дитячої онкології. Україна також приєдналася до Паризької хартії боротьби проти раку. За його словами, це дозволило за півтора роки знизити захворюваність на рак на 100 тисяч людей.

На думку В.ЮЩЕНКА, це хороша тенденція, але необхідно продовжувати роботу в цьому напрямку. Тим більше, за його словами, в Україні є всі можливості для цього.