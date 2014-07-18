Відбулося засідання робочої групи з питань контролю якості лікарських засобів

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з лікарських засобів, днями відбулося третє засідання робочої групи з питань контролю якості лікарських засобів за участі представників Міністерства охорони здоров’я України, ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», громадських організацій та представників виробників і дистриб’юторів.

Робоча група обговорила проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів».

За результатами обговорення вирішено доопрацювати зазначений проект наказу та, після його погодження на черговому засіданні робочої групи, подати для розміщення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, за результатами попередніх засідань робочої групи Держлікслужба України направила до Міністерства охорони здоров’я України на опрацювання та погодження наступні проекти нормативно-правових актів:

- проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, стосовно активних фармацевтичних інгредієнтів та продукції «in bulk»;

- проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі»;

- проект наказу МОЗ України «Про внесення зміни до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України».

Додатково інформуємо, що чергове засідання робочої групи з питань контролю якості лікарських засобів відбудеться 22 липня 2014 року о 10:30 годині в приміщенні Держлікслужби України.