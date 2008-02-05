Звичка розслаблятися за допомогою спиртного призводить до алкоголізму

Чим більше співробітник ходить на офісні заходи, тим більше шансів у нього перетворитися на алкоголіка.

Особливо ризикують підсісти на алкоголь працівники великих корпорацій. У таких установах часто проводяться корпоративи і підносять партнерські подарунки. Зазвичай, це дорогі спиртні напої.

Після нудного робочого дня в офісі, як не випити ковточок розслаблюючої рідини. Від спокуси мало хто утримується, наголошують експерти.

Звичка розслаблятися за допомогою алкоголю популярна у київських офісах. Серед алкогольний вподобань у світі лідерство за віскі, на другому місці – горілка.

ICTV