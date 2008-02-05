Звичка розслаблятися за допомогою спиртного призводить до алкоголізму
10:54, 05 лютого 2008Країна
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Ризикують працівники великих корпорацій
Чим більше співробітник ходить на офісні заходи, тим більше шансів у нього перетворитися на алкоголіка.
Особливо ризикують підсісти на алкоголь працівники великих корпорацій. У таких установах часто проводяться корпоративи і підносять партнерські подарунки. Зазвичай, це дорогі спиртні напої.
Після нудного робочого дня в офісі, як не випити ковточок розслаблюючої рідини. Від спокуси мало хто утримується, наголошують експерти.
Звичка розслаблятися за допомогою алкоголю популярна у київських офісах. Серед алкогольний вподобань у світі лідерство за віскі, на другому місці – горілка.
ICTV
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