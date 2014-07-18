Причини набряклості повік

Багато людей час від часу стикаються з тим, що повіки набрякають і немов «навалюються» на очі. Найчастіше такі проблеми пов'язані з наявністю надлишків рідини в організмі людини, або з алергічною реакцією. Але, так буває далеко не завжди.

До «нетипових» причин появи набряків повік можна віднести порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Гастроентерологи радять:

Приймаючи їжу, ретельно пережовуй кожен шматочок. Намагайся виділяти на трапезу більше часу і залишайся за столом не менше двадцяти хвилин. Необхідно максимально скоротити вживання солі. Справа в тому, що сіль утримує в тканинах нашого організму воду, що веде до появи набряків. Краще всього протягом декількох днів взагалі не вживати сіль в їжу, а потім тільки в невеликій кількості.

Для того щоб впоратися з проблемою, дуже важливо активізувати роботу нирок. Для цього необхідно щоранку, відразу після того, як прокинулися, випити склянку гарячої води.

Хорошим засобом проти набряклості повік є масаж. Зробити цей масаж дуже просто. Безіменним пальцем злегка натисни на шкіру біля внутрішнього куточка ока і ніжно масажуючи верхню повіку (трохи нижче брови) круговими рухами, рухаючись за годинниковою стрілкою. Діяти необхідно максимально акуратно, щоб не травмувати очі. Повторити п'ять разів.