Роз’яснення МОЗ щодо відпуску в аптеках наркотичних лікарських засобів

Як повідомили в УНІАН, в Управлінні фармацевтичної діяльності МОЗ України повідомляє, що відповідно до пункту 4.1 «Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України» лікарі закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських посад за наявності відповідних медичних показань зобов'язані виписувати хворим рецепти на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб, психотропну речовину чи прекурсор у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3).

Будь-яких інших ліцензій для виписування лікарських засобів на бланку ф-3 не потрібно.

Рецепт ф-3 можна виписувати на всі форми випуску (таблетки, ампули, розчини тощо) зареєстрованих в Україні наркотичних (психотропних) лікарських засобів (в тому числі і на Морфіну гідрохлорид в ампулах).

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності – підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-3 дійсні протягом десяти днів з дня виписки.

Відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюються з аптечних закладів, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видану Державною службою України з контролю за наркотиками (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»).

Звертаємо увагу, що наказом МОЗ України від 15.03.2013 № 203 було внесено зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», «Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», «Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», якими:

• дозволено лікарям при наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п’ятнадцятиденного курсу лікування та дозволено виписувати в одному рецепті лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці пункту 1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

• визначено гранично допустиму для відпуску кількості на один рецепт лікарського засобу Морфін, таблетки 5мг;

• збільшено термін дії спеціального рецептурного бланку ф-3 з п’яти до десяти днів;

• виключено норму стосовно необхідності відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, тільки з аптек та аптечних складів (баз), які містяться в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управління охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Таким чином, за рецептом ф-3 виписаним в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) можна придбати лікарський засіб в іншій в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області).