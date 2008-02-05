На Донеччині дівчинка захворіла на сказ

До МНС надійшло повідомлення про те, що на початку листопада 2007 року у місті Вугледар Мар’їнського району Донеччини 12-річну дівчинку укусила безпритульна кішка. По медичну допомогу батьки дитини не зверталися, а самостійно провели обробку рани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 1 лютого дитину було госпіталізовано до інфекційного реанімаційного відділення міськлікарні №1, 4 лютого був установлений діагноз „сказ”.

Станом на 5 лютого постраждала перебуває у тяжкому стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та протиепізоотичних заходів. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.