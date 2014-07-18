Насіння коріандру позбавляє від набряків

Зелень коріандру за смаком і ароматом сильно відрізняється від насіння, при цьому останнє має воістину дивовижні терапевтичні властивості.

Мало кому відомо, але ця запашна пряність має сечогінний ефект. Індійська медична практика аюрведа рекомендує коріандр для швидкого усунення набряків і профілактики затримки води, пише nature.health-ua.org.

Насіння коріандру є потужним сечогінним засобом, таким чином, воно здатне допомогти запобігти, а також усунути затримку води в організмі. Цю властивість насіння коріандру пов'язують з тим, що воно багате калієм - цей макроелемент запобігає затримці рідини в організмі та набрякам.

Інші компоненти насіння коріандру містять вітаміни А, С і К, тіамін, рибофлавін, фолієву кислоту, кальцій, залізо, магній і невеликі кількості ніацину, вітаміну В6, фосфор і цинк. Мелений коріандр дуже швидко втрачає смак і аромат, тому краще купувати цільне насіння коріандру, тим більше, що його можна використовувати як ліки.

Якщо ви страждаєте від набряклості, візьміть 3 ст. ложки насіння коріандру на 1 склянку води і варіть доти, поки в ємності не залишається половина від початкового об'єму. Потім процідіть відвар і дайте йому охолонути. Тепер можете пити! Рекомендована схема лікування набряків - випивати по кілька ковтків такого відвару два рази в день.