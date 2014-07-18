Як позбутися від стресу раз і назавжди

Досить часто єдина причина наших стресів - це ми самі. Хвилюючись про незначні речі і нагнітаючи обстановку, ми занурюємо себе в атмосферу вічного стресу. Про які речі не варто турбуватися ні хвилини?

Громадська думка

Складно жити в суспільстві і не бути від нього залежним. Ось тільки турбуватися про те, що подумають інші - справа абсолютно невдячна. Всім не догодиш, і не варто підлаштовувати своє життя під чужі уявлення про прекрасне, правильне і гідне. Будьте собою, пише sunny7.ua.

Зайва вага

Про зайві кілограми немає сенсу турбуватися, з ними треба або змиритися, або битися в чесному бою. Викличте свої кілограми на дуель в спортзал або запросіть на романтичне побачення в хороший ресторан. Вибір за вами!

Чуже благополуччя

Якщо вас турбують чужі заробітки і успіхи, значить, прийшов час щось змінювати у власному житті. Щаслива і задоволена собою людина зазвичай навіть не думає про те, щоб порівнювати себе з кимось іншим. Займіться собою, замість того, щоб стежити за чужим життям.

Безпардонні хами

Ім'я їм легіон, від них не сховатися. Ми мимоволі перетинаємося з ними в метро, в чергах, у власному під'їзді і деколи навіть на роботі. Якщо вас образили, зачепили за живе, махніть на кривдників рукою. Яке може бути занепокоєння? Хіба що крапля жалю і смутку. Ну, не склалося у когось життя, ви-то тут при чому? Будьте простішими: переступіть і забудьте.

Не турбуйтеся через дрібниці і живіть в гармонії з собою і з навколишнім світом, і тоді ви точно забудете про стреси!