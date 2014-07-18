Кабмін покладає персональну відповідальність за зрив закупівель вакцин на Мусія

Кабінет міністрів України офіційно заявляє, що міністр охорони здоров’я України Олег Мусій несе персональну відповідальність за зрив програми закупівель лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення.

Про це йдеться в урядовому повідомленні, переданому УНІАН Департаментом інформації та комунікації з громадськістю Секретарітау КМУ.

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Як йдеться в повідомленні, уряд України звернувся до Генеральної прокуратури, дав доручення Міністерству внутрішніх справ і Національному агентству з питань держслужби України перевірити причини непроведення у визначені законом терміни відповідних тендерних закупівель.

Як зхазначається, прем’єр-міністр України неодноразово доручав міністру охорони здоров’я організувати та провести тендерні закупівлі лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення. Утім, при наявності необхідного бюджетного фінансування ці процедури не проведено міністерством, очолюваним Олегом Мусієм.