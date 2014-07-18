Терористи у Донецьку викрали автомобілі «Лікарів без кордонів»

Сьогодні у Донецьку дня озброєні невідомі у масках увірвалися до офісу «Лікарів без кордонів»/ Médecins Sans Frontières (MSF) та викрали три автомобілі з логотипом організації.

Про це йдеться у повідомленні цієї міжнародної організації, переданому УНІАН.

Міжнародне гуманітарне медична організація засуджує цей неприйнятний напад і занепокоєна зловживанням гуманітарними транспортними засобами.

"Ми серйозно стривожені неправомірним використанням наших автомобілів і логотипу озброєними людьми", говорить Стефан Превост, голова MSF в Україні. "У разі якщо транспортні засоби, чітко позначені як такі, що належать MSF, використовуються озброєними людьми або просто можуть бути пов'язані з будь якою зі сторін конфлікту, то це може привести до серйозних непорозумінь, завдати шкоди нашій спроможності надати медичну допомогу тим, хто її потребує, а також ставить під загрозу продовження нашого проекту лікування медикаментозно-стійкого туберкульозу в пенітенціарних установах."

Як незалежна і нейтральна гуманітарна організаця, MSF не підтримує жодну зі сторін у будь-якому конфлікті. Перевезення будь-якої зброї транспортними засобами MSF не допускається, це чітко позначено спеціальними знаками "без зброї". В Україні наші команди зосереджені виключно на наданні термінової медичної допомоги для задоволення гуманітарних потреб.

«В один з автомобілів MSF було завантажено медикаменти та медичні матеріали для лікування 50 поранених, які не було доставлено до установ, що їх потребують» - каже п.Превост. «Без цих автомобілів діяльність MSF по наданню медичної допомоги у регіоні ставиться під загрозу».

Реагуючи на збройний конфлікт, що триває у східній Україні, міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів / Médecins Sans Frontières (MSF) розширила свою підтримку надмірно завантажених лікарень у зоні конфлікту. MSF надала надзвичайно необхідні ліки та медичні матеріали лікарням на сході країни, нещодавно така допомога була надана лікарням у Слов'янську, Луганську, Краматорську, Миколаївці, Димитрові, Артемівську та Красноармійську. Усі передані матеріали, вага яких на сьогодні складає більше чотирьох тонн, були надані на основі потреб, визначених керівництвом цих лікарень.

MSF працює в Донецьку з 2011 р., здійснюючи програму з лікування хіміорезистентного туберкульозу в установах пенітенціарної системи області.

MSF є міжнародною медичною гуманітарною організацією, що працює на основі принципів нейтральності, незалежності та безсторонності в більш ніж 70 країнах світу. MSF не підтримує жодну зі сторін у будь-якому конфлікті, є незалежною від будь-яких політичних, військових чи корпоративних програм і надає медичну допомогу людям виключно на основі потреб, незалежно від статі, раси, релігійних чи політичних переконань.