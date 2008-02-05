Хірурги пересадили пацієнтці відразу 3 органи

12:05, 05 лютого 2008
Країна
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В операції брали участь 70 фахівців

У процесі 16-годинної операції китайським хірургам вдалося успішно зробити пересадку хворого донорського серця, печінки і нирок.

Ця рідкісна за складністю комплексна операція була зроблена 47-річній селянці, що страждала через цілу низку захворювань, повідомляє Радіо Маяк.

В операції брали участь 70 фахівців, зокрема 30 хірургів вищої кваліфікації.

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