Хірурги пересадили пацієнтці відразу 3 органи
12:05, 05 лютого 2008Країна
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В операції брали участь 70 фахівців
У процесі 16-годинної операції китайським хірургам вдалося успішно зробити пересадку хворого донорського серця, печінки і нирок.
Ця рідкісна за складністю комплексна операція була зроблена 47-річній селянці, що страждала через цілу низку захворювань, повідомляє Радіо Маяк.
В операції брали участь 70 фахівців, зокрема 30 хірургів вищої кваліфікації.
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