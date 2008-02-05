Солодкі газовані напої збільшують ризик подагри

Чоловіки, які надмірно захоплюються солодкими газованими напоями ризикують захворіти на подагру.

Учені провели масштабне багаторічне дослідження, обстеживши 46 тисяч американських чоловіків (лікарів, ветеринарів, санітарів і фармацевтів), що раніше не страждали від подагри. Протягом 12 років вивчався спосіб життя пацієнтів, їх дієтичні переваги, споживання алкогольних напоїв і т.д. За час спостереження приступи подагри були зафіксовані у 755 чоловік.

Аналіз одержаних даних показав, що ризик розвитку подагри був безпосередньо пов`язаний із частотою споживання солодких газованих напоїв незалежно від маси тіла, споживання алкоголю, віку або особливостей дієти.

Випадки подагри фіксувалися на 85% частіше серед чоловіків, які випивали не менше двох склянок газованої води на день, у порівнянні з тими, хто пив газовану воду не частіше одного разу на місяць.

Учені пояснюють таку закономірність із підвищеним споживанням фруктози, яка найчастіше використовується в газованій воді як підсолоджувач. Введення цього вуглеводу в організм призводить до збільшення рівнів сечової кислоти в плазмі крові, а саме відкладення в суглобах солей сечової кислоти і викликає подагричний артрит, або подагру.

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