Солодкі газовані напої збільшують ризик подагри
Через підвищене вживання фруктози
Чоловіки, які надмірно захоплюються солодкими газованими напоями ризикують захворіти на подагру.
Учені провели масштабне багаторічне дослідження, обстеживши 46 тисяч американських чоловіків (лікарів, ветеринарів, санітарів і фармацевтів), що раніше не страждали від подагри. Протягом 12 років вивчався спосіб життя пацієнтів, їх дієтичні переваги, споживання алкогольних напоїв і т.д. За час спостереження приступи подагри були зафіксовані у 755 чоловік.
Аналіз одержаних даних показав, що ризик розвитку подагри був безпосередньо пов`язаний із частотою споживання солодких газованих напоїв незалежно від маси тіла, споживання алкоголю, віку або особливостей дієти.
Випадки подагри фіксувалися на 85% частіше серед чоловіків, які випивали не менше двох склянок газованої води на день, у порівнянні з тими, хто пив газовану воду не частіше одного разу на місяць.
Учені пояснюють таку закономірність із підвищеним споживанням фруктози, яка найчастіше використовується в газованій воді як підсолоджувач. Введення цього вуглеводу в організм призводить до збільшення рівнів сечової кислоти в плазмі крові, а саме відкладення в суглобах солей сечової кислоти і викликає подагричний артрит, або подагру.