Виробництво ліків в Україні продовжує зростати

За даними Держстату, минулого місяця виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 158,9% порівняно з червнем 2013 року і на 42,4% порівняно з травнем цього року – до 200 тонн.

Згідно з повідомленням, виробництво лікарських препаратів, що містять гормони й не містять антибіотиків, у січні-червні зросло на 73,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 100 тонн. У червні виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зросло на 115,8% порівняно з червнем 2013 року і на 101,5% порівняно з травнем 2014 року – до 22,8 тонн.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні й не містять гормони або антибіотики, за півроку зменшилося на 9,1% - до 22,4 тис. тонн. У червні виробництво таких препаратів зменшилося на 6,5% порівняно з червнем 2013 року, але збільшилося на 15,6% порівняно з травнем цього року – до 3,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, за підсумками 2013 року українські підприємства збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 16,4% порівняно з 2012 роком - до 1050 тонн, лікарських препаратів, що містять гормони й не містять антибіотики, - на 13,3%, до 129 тонн, а препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні й не містять гормони або антибіотики, - на 9,9%, до 47 тис. тонн.