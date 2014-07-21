Коли в Україні припиняться дощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«У найближчі 2-3 дні... місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, можливий град і шквальний вітер. А вже наприкінці тижня погода в Україні зміниться», - сказав Прокопенко.

За його словами, починаючи з 25 липня і до кінця місяця, в Україні буде суха й спекотна погода. Температурний режим, за прогнозом синоптика, поступово підвищуватиметься на 2-4 градуси.

«І наприкінці липня максимальна температура вдень становитиме «плюс» 26-32 градуси, а в південних областях - місцями до «плюс» 36 градусів», - зазначив синоптик.

Він також додав, що у зв'язку з підвищенням температури повітря, найвищий рівень пожежонебезпеки на сьогоднішній день спостерігається в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також у Криму. В решті регіонів країни вірогідність виникнення пожеж у природних екосистемах не так велика, проте з урахуванням того, що найближчим часом в Україні встановиться спекотна погода, синоптик прогнозує зростання пожежонебезпеки по всій країні.