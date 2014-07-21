Україні загрожує відновлення циркуляції дикого поліовірусу – найнебезпечнішого виду поліомієліта.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України, академік Вікторія Задорожна.

За словами епідеміолога, з 2010 року обсяг щеплень в Україні почав знижуватися через нестачу вакцин, антивакцинальну кампанію, відмову батьків, відповідно, лише близько 70% дітей були щеплені за віком.

«Ця ситуація – вкрай небезпечна. Ми стали загрозою не лише самі для себе, а й для всього світу, оскільки, враховуючи міграційні процеси будь-який збудник може потрапити як від нас на іншу частину планети і навпаки. Зараз ситуація просто катастрофічна – вакцини закінчуються», - сказала Задорожна.

Вона наголосила, що поліємієліт – страшне захворювання, коли дитина або помирає, або стає інвалідом.

«Сьогодні є ризик відновлення циркуляції дикого поліовірусу, який ми подолали у 2002 році. З того часу в Україні не було цієї хвороби. Ми були сертифіковані у складі європейського регіону, вільного від поліємієліту», - зауважила епідеміолог.

Вона підкреслила, що загроза полієміліту значно зростає в умовах бойових дій.

«Ми мали подібні випадки у Чечні у 1995 році, коли захворіли понад 100 дітей. Це Сирія, де з минулого року циркулює дикий поліовірус, на тих територіях на яких його вже не було. Цей вірус циркулює навколо нас і може потрапити дуже швидко і мати для нас непередбачувані наслідки. Це так само стосується і кору, і дифтерії та інших «дитячих інфекцій». Відбувається накопичення незахищених дітей і коли збудник потрапить у такі сприятливі умови, то ми матимемо проблему, яку тяжко долати. Попередити простіше і набагато дешевше, ніж боротися з інекцією», - наголосила Задорожна.

*** Поліомієліт - інфекційне захворювання, при якому уражається центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт і лімфатична система. Хвороба є найпоширенішою причиною виникнення у дітей фізичних недоліків.

Вірус поліомієліту, потрапивши в організм, проникає в нервову систему через кров, уражає різні відділи, переважно рухові клітини спинного мозку, а також рухові корінці, які відповідають за рухи. Вірус поліомієліту поширюється повітряно-крапельним шляхом (чхання, кашель) або за типом кишкової інфекції (через фекалії хворого). Основний засіб профілактики хвороби - вакцинація дітей.

Збудник поліомієліту - вірус, який поширюється повітряно-крапельним шляхом, або разом з немитими продуктами і виділеннями хворої людини. Збудник захворювання досить стійкий, він здатний кілька місяців жити в молоці, овочах, у стічних водах і фекаліях. Однак, не зазнає впливу дезінфікуючими препаратами і високої температури. Це єдиний спосіб обробки предметів побуту або продуктів, що виключає зараження.

Інкубаційний період поліомієліту триває приблизно два тижні. Спочатку вірус потрапляє в кишечник і фіксується на слизових оболонках. Потім проникає в кровоносну систему, разом з кров'ю поширюється по всьому організму, впливаючи на внутрішні системи і органи. Особливо страждають головний і спинний мозок, оскільки вірус вражає не тільки клітини, але і відходять від мозку нервові закінчення.