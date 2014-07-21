Ліки та засоби індивідуального захисту для потреб АТО звільнили від оподаткування

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Митного і Податкового кодексів України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість засобів індивідуального захисту та лікарських засобів для потреб антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема без оподаткування ПДВ та ввізним митом тепер в Україну можуть ввозитися каски, бронежилети, виготовлені у відповідності до військових стандартів або технічних умов, а також матеріали (нитки, тканини), необхідні для їхнього виготовлення.

Так само від оподаткування та обкладення митом звільняються лікарські та медичні засоби, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.