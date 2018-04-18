Пріоритетом діяльності фонду Р.Ахметова є допомога людям, які мешкають у зоні бойових дій

Діяльність фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" зосереджено на допомозі людям, які опинились в місцях бойових дій, де можливості державних структур та інших організацій були дуже обмежені.

Про це йдеться у листі-відповіді фонду Р.Ахметова до голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

У листі наголошується, що фонд «Розвиток України», за дорученням Ріната Ахметова, уважно розглянув звернення голови Одеської ОДА Ігоря Палиці щодо матеріальної допомоги на забезпечення проживання та харчування дітей-сиріт та людей з обмеженими фізичними можливостями.

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«Ми знаємо, що Одеська область одна з перших областей, що робить вагомий внесок в питаннях допомоги у наданні житла та харчування людям, які залишилися без домівки. Також, ми знаємо, що Одеська область потрапила у важку ситуацію та має заборгованість у розмірі 17 млн. грн. за оплату проживання людей, які переїхали зі Сходу, оскільки, гроші заблоковані у казначействі. Ми вдячні за Вашу ініціативу, бажання допомогти і надання тимчасового проживання дітям-сиротам і людям з обмеженими фізичними можливостями з Луганської і Донецької області на території Одеського регіону», - наголошується у листі.

«Ресурси фонду зосереджені на гуманітарній допомозі, евакуюванні людей з «гарячих точок» та їх супровід надалі в місцях тимчасового або постійного перебування. На сьогоднішній день, за допомогою Фонду вивезено 4758 осіб, з них 2 609 – діти. В поточному періоді, всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сім'ї-вимушені переселенці, яких евакуював Фонд, перебувають на повному фінансуванні Фонду до кінця літа (більше 3 тис.чол.). Діти-сироти, проживання та харчування, яких забезпечується фондом, знаходяться в літньому таборі «Мрія» м. Бердянськ, в дитячому таборі «Изумрудный город» м. Святогорськ», - йдеться у повідомленні.

«Підхід, котрий обрав фонд «Розвиток України» - максимальний супровід евакуації людей з зони бойових дій. Саме тому, в найближчий час дії фонду будуть направлені на допомогу людям, котрі бажають виїхати з Донецької, Луганської областей та з прилеглих територій. З огляду на все вищевикладене, ми готові розглянути можливість нашої співпраці з Одеською областю так само системно, як налаштована наша робота з Запорізькою, Дніпропетровською та Харківською областями», - підкреслюється у листі.

Також у листі зазначено, що фонд Р.Ахметова не залишився осторонь трагедії, що сталася на Майдані та виплатив фінансову допомогу 121 сім’ї, чиї рідні загинули під час сутичок на Майдані на суму 12,3 млн. грн.