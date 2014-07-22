Чехія виділить 500 тис грн на медичне обладнання для харківської лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив Почесний консул Чеської Республіки у Харкові Олег Чігрінов під час зустрічі з заступником голови Харківської обласної державної адміністрації Юрієм Георгієвським.

Крім цього, Чігрінов наголосив, що Чехія готова допомогти в лікування поранених під час АТО мирних громадян.

«Чеська Республіка за свій рахунок готова організовувати транспортування хворих або поранених людей і надавати необхідну допомогу на території Чехії. Мова йде тільки про ті випадки, які неможливо вилікувати на території України. Також ми готові допомогти в купівлі обладнання для однієї з лікарень Харкова чи Харківської області. На це Чеська Республіка може виділити 500 тис. грн», - сказав Чігрінов.

Під час зустрічі були обговорені питання надання допомоги в рамках проекту МЕДЕВАК (чеська урядова програма, яка призначена для постраждалих цивільних осіб в зоні АТО).

Юрій Георгієвський, в свою чергу, від імені голови ХОДА Ігоря Балути висловив подяку за ініціативу, яку проявляє Чеська Республіка.