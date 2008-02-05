В Одесі епідемії грипу немає

Із метою запобігання епідемії грипу Ізмаїльський міськвиконком розпорядився тимчасово закрити п`ять шкіл міста. В Одесі епідемічний поріг поки не досягнуто – протягом минулого тижня в облцентрі зареєстровано 4,4 тис. городян із діагнозами грип і гостра респіраторна вірусна інфекція.

Про це сьогодні повідомила УНІАН завідуюча епідеміологічним відділом обласної санітарно-епідеміологічної станції Людмила КРАСНИЦЬКА. За її словами, зараз в Одесі поширено три штами вірусу грипу: два з них типу А – з екзотичними назвами «Соломонові острови» й «Вісконсин», один типу В - «Малайзійський».

Разом із тим, Л.КРАСНИЦЬКА не бачить причин для паніки – хворим слід просто звернутися до лікарів і виконувати їхні призначення.