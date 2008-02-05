На Дніпропетровщині боротимуться з інфекційними хворобами

Дніпропетровська обласна рада затвердила регіональну Програму протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб на 2008-2012 роки з фінансуванням 67, 4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облради.

Основною метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в області, зниження показників захворюваності на туберкульоз, наркоманію, ВІЛ-інфекцію/СНІД, ранньої діагностики та своєчасного лікування; Програма передбачає поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, які надають медичну допомогу інфекційним хворим та відновлення кадрового потенціалу фтизіатричної, наркологічної служби області.

У поточному році на реалізацію програми виділено 6,8 млн. грн.