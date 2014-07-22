Зелений чай з молоком допоможе схуднути

Якщо вас не надихає ваше відображення в дзеркалі, а суворі дієти не для вас - зелений чай з молоком - це те що лікар прописав.

Зелений чай або молоко можна пити кожен день, але краще регулярно влаштовувати з ним один розвантажувальний день в тиждень, пише myledi.net.

Приготований чай розділяють на порції і п'ють по склянці через кожні пару годин. Можна вживати його як холодним, так і теплим. Також у цей розвантажувальний день можна пити чисту воду - мінеральну або відфільтровану. Її кількість має бути приблизно два літри за добу.

Рецепт зеленого чаю з молоком.

Для приготування такого напою знадобиться півтора літра молока і три чайні ложки гарного зеленого чаю. Молоко краще брати нежирне, а чай - без добавок. Можна при бажанні використовувати суміш зеленого та чорного чаїв. У кипляче молоко додають відміряну кількість зеленого чаю, потім настоюють протягом 15-20 хвилин, проціджують.

Є й інший спосіб приготування - заварюють окремо міцний зелений чай, а потім додають у молоко і п'ють.