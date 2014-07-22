Особливості дітей, які народилися влітку

Якими виростуть хлопчики й дівчатка, які народилися в літній період?

Характер дитини формується не тільки під впливом виховання і спадковості, але і активних у момент народження планет.

Діти, які народилися влітку, відрізняються високою емоційністю, добросердечністю, навіть якоюсь м'якотілістю. Їм рідко потрібна карколомна кар'єра, але при цьому вони практично завжди домагаються успіху. Справа в тому, що народжені в літні місяці діти вважаються обдарованими, їм вдається показати себе в мистецтві, спорті, політиці. У дитинстві дівчаткам подобається рукоділля, хлопчикам - гра на музичних інструментах.

Часто діти, народжені влітку, страждають від невпевненості в собі і потрапляють під чужий, не завжди хороший, вплив. Вони не ледарі, завдяки своїй працьовитості завжди досягають високих результатів.

Варто відзначити, що діти, які народилися влітку - це домосіди, в першу чергу вони цінують свою сім'ю, дуже люблять домашніх тварин. Вони хороші друзі і рідко бувають злопам'ятні.

Що стосується здоров'я літніх дітей - частіше воно більш міцне, ніж у інших діток, бо з самого народження вони отримують масу корисних вітамінів і інших речовин.