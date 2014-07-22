За час проведення АТО поранено майже 1 тис. українських військовослужбовців

За весь час проведення антитерористичної операції на сході України було поранено 991 українського військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій повідомив журналістам у Києві.

За його словами, лише за останні два дні 200 поранених потрапили до госпіталів.

“За тиждень активізувались бойові дії у зоні АТО, тому кількість поранених значно зросла. 50% з 991 особи вилікувано, з них лише 9 осіб визнано непридатними для військової служби. На сьогодні у госпіталях перебуває 556 поранених, з них 20% - тяжко поранених, 30% - середньої тяжкості, 50% - легко поранених. У госпіталях за весь період АТО померли четверо військових, які були у вкрай тяжкому стані”, - сказав Андронатій.

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Він зазначив, що проблем з медичними кадрами немає.

“В зоні АТО працює близько 350 військових лікарів. Розгорнуто і діє два мобільних госпіталя”, - сказав Андронатій.

Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція в Луганській і Донецькій областях проти проросійських бойовиків триває з 15 квітня.