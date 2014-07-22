Бійці прорвали кільце терористів і вивезли важкопоранених у тил

У Донецькій області, на кордоні з РФ, військовослужбовцям миколаївської 79-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України вдалося прорвати оточення російських бойовиків і здійснити виведення в тил поранених.

Про це повідомляє «НикВести».

Представник командування десантної бригади підтвердив виданню інформацію про вдалу операцію з виведення поранених бійців з оточення, де більш як 7 діб солдати перебували під шквальним ракетним і мінометним обстрілом з боку Російської Федерації.

Як повідомляє джерело, один з офіцерів четвертої роти другого батальйону героїчно організував виведення, взяв на себе відповідальність і вивів важкопоранених бійців з оточення. При цьому, він уточнює, що чіткого наказу від керівництва АТО так і не одержав і діяв за особистою ініціативою.

Аналогічно про ситуацію повідомляє волонтер "Народного проекту" Валерій Кисіль. За його словами, так і не дочекавшись зрозумілих команд від генералітету й допомоги, старший офіцер, який перебував на висоті оточеній терористами, прийняв рішення вивести з оточення бійців-"резервістів" і поранених. Усі офіцери і прапорщики залишилися на своїх позиціях.

Позиції української армії в оточеному російськими терористами районі, як і раніше, перебувають під контролем сил АТО. До них уже направлено підкріплення і бойові з'єднання Збройних сил України для підтримки і здійснення ротації. Наразі звільненим бійцям надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Юрій Бірюков, з оточення вивели 75 осіб. Серед них є поранені і контужені, змучені тижневим обстрілом танків, мінометів і «Градів».

Сьогодні вже 7-а доба, як службовці 4-ої роти 2 батальйону 79-ої аеромобільної бригади перебувають в оточенні російських терористів під шквальним вогнем з боку РФ.

Кілька днів тому родичі військовослужбовців 79-ої ОАЕМБр заявляли, що командування АТО недостатньо підтримує українських солдатів, які опинилися в оточенні російських терористів.

19 липня матері і дружини військових перекривали трасу під Кіровоградом, вимагаючи допомогти їхнім дітям-призовникам, службовцям у 79-ій ОАЕМБр.

21 липня аналогічний мітинг відбувся у Вознесенську, учасниками якого були родичі миколаївських десантників з Вознесенського району і Южноукраїнська.