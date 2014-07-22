На пожертви мешканців Львова для бійців у зоні АТО придбано сучасний реанімобіль

Громадські організації Львова „Автосотня” та „Рабів до раю не пускають” на зібрані пожертви львів’ян придбали сучасний реанімобіль, який сьогодні вирушить в зону АТО.

Про це повідомив УНІАН керівник штабу львівської „Автосотні” Андрій Дякович.

Він зазначив, що 21 липня реанімобіль марки „Пежо”, обладнаний сучасним устаткуванням, було доставлено в Україну і сьогодні він вирушить в зону АТО.

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„В який саме підрозділ буде скеровано реанімобіль ми не знаємо, це буде вирішуватися військовими і його буде передано туди де він є найнеобхіднішим і зовсім не обов’язково, що це будуть військові формування з Львівщини”, - зазначив Дякович.