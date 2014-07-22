Два способи поліпшити свій зір

17:07, 22 липня 2014
Країна
1

Жмуритися стало так природно в наші дні високих технологій: комп'ютер у кожному домі, в кожній хаті телевізор, стільникові телефони - все це далеко не покращує стан наших очей, а лише шкодить зору

Фото: УНИАН

Є кілька секретів по поліпшенню зору. Перший буде легкий, другий вимагає часу. Обидва вимагають терпіння, тому не впадайте у відчай, якщо не відразу все вийде.

Отже, перший секрет: мудра «життя». Мудра - це певне поєднання пальців, при якому поєднуються струм енергій у певних напрямках, досягаючи тим самим необхідного ефекту. Йоги використовують мудри під час медитації. Для того щоб її виконати, потрібно з'єднати подушечки пальців мізинця, безіменного і великого пальців разом. Вказівний і середній пальці слід витягнути і тримати прямими. Спочатку буде складно зберегти прямими пальці, вказівний і середній, але можна допомогти їм, спершись ними на будь-яку поверхню. Виконується, до речі, ця мудра обома руками.

Другий спосіб поліпшити зір - виконувати «Ширшасану» - це асана, що вважається однією з найголовніших асан йогів, або просто - стійка на голові. Опис стійки на голові Ви можете знайти у відповідній літературі і просторах інтернету. При виконанні, для початку можна тренуватися в кутку кімнати, попередньо підстеливши килимок під голову, щоб уникнути тиску на маківку. В кутку дві стіни будуть підтримувати ваше тіло.

Асана протипоказана гіпертонікам і людям, що мають проблеми з тиском. Однак, її дія вражає: крім поліпшення зору за рахунок припливу крові до голови, вона омолоджує тіло, звертаючи процеси старіння назад, позбавляючи від сечостатевих розладів, запорів та інших недуг.

med2.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter