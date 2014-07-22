Два способи поліпшити свій зір

Є кілька секретів по поліпшенню зору. Перший буде легкий, другий вимагає часу. Обидва вимагають терпіння, тому не впадайте у відчай, якщо не відразу все вийде.

Отже, перший секрет: мудра «життя». Мудра - це певне поєднання пальців, при якому поєднуються струм енергій у певних напрямках, досягаючи тим самим необхідного ефекту. Йоги використовують мудри під час медитації. Для того щоб її виконати, потрібно з'єднати подушечки пальців мізинця, безіменного і великого пальців разом. Вказівний і середній пальці слід витягнути і тримати прямими. Спочатку буде складно зберегти прямими пальці, вказівний і середній, але можна допомогти їм, спершись ними на будь-яку поверхню. Виконується, до речі, ця мудра обома руками.

Другий спосіб поліпшити зір - виконувати «Ширшасану» - це асана, що вважається однією з найголовніших асан йогів, або просто - стійка на голові. Опис стійки на голові Ви можете знайти у відповідній літературі і просторах інтернету. При виконанні, для початку можна тренуватися в кутку кімнати, попередньо підстеливши килимок під голову, щоб уникнути тиску на маківку. В кутку дві стіни будуть підтримувати ваше тіло.

Асана протипоказана гіпертонікам і людям, що мають проблеми з тиском. Однак, її дія вражає: крім поліпшення зору за рахунок припливу крові до голови, вона омолоджує тіло, звертаючи процеси старіння назад, позбавляючи від сечостатевих розладів, запорів та інших недуг.

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