Чи буде в Україні центр з вивчення клітинних технологій?

В Донецьку керівники області і представники університету м.Кельна обговорили перспективу створення наукового центру з вивчення клітинних технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, в зустрічі взяли участь голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, заступник голови облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА, Президент Академії медичних наук України, академік Олександр ВОЗІАНОВ, директор Донецького інституту невідкладної хірургії АМН України Владислав ГРИНЬ, а також представники Інституту нейрофізіології Кельнського університету на чолі з директором інституту Юргеном ХЕШЕЛЕРОМ.

В ході зустрічі сторони відзначили важливість співпраці учених України і Німеччини у вивченні та розвитку клітинних технологій, які, зокрема, дозволяють вирощувати нові людські органи.

О.ВОЗІАНОВ в своєму виступі підкреслив, що "тільки об`єднуючи зусилля вчених різних країн, можна досягти позитивного результату".

"Об`єднавши зусилля Німеччини і України, ми, я упевнений, доб`ємося справжніх результатів. Українська наука коштує набагато вище за своїми можливостями, ніж про це говорять політики. У нас є кадри, є голови, гадаю - це найважливіше", - зазначив академік.

Він акцентував на тому, що "спершу ми почнемо роботу в Донецьку, де керівництво області допомагає з усіх питань". "І, я сподіваюся, ми досить швидко перейдемо до вирішення практичних завдань", - наголосив О.ВОЗІАНОВ.

У свою чергу Ю.ХЕШЕЛЕР також висловив надію, що "спільна робота дасть змогу вилікувати мільйони людей, яких раніше вилікувати не було можливості". "У донецькому інституті є достатньо серйозні умови для великої роботи, створено добрі передумови, щоб застосовувати в клінічній діяльності результати наукових досліджень", - вважає Ю. ХЕШЕЛЕР.

На його переконання, "було б дуже доцільно створити українсько-німецький центр, який би займався клітинними технологіями". "Я готовий застосувати весь свій 20-річний досвід, щоб такий центр був функціональним і визнаним в усьому світі", - запевнив Ю.ХЕШЕЛЕР. Він також додав, що ідею про створення такого центру можна було б реалізувати за 3-5 років.

А.БЛИЗНЮК подякував ученим за високу оцінку досягнень учених регіону і висловив підтримку їхнім пропозиціям щодо створення наукового центру.

"Ми готові розглянути питання про конфігурацію цього центру. Ми повинні будемо визначитися, чи буде це чисто державна структура, або ж ця структура матиме змішану форму власності і т.п.", - наголосив голова облради.

"Це серйозна тема, і якщо Академія наук України збудує цю конфігурацію, то ми готові брати участь в розгляді конкретних кроків в реалізації цього проекту", - підсумував А.БЛИЗНЮК.