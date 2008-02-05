В Україні все більше хворих на вірусні гепатити

Представники громадськості занепокоєні ситуацією із захворюваністю на вірусні гепатити, що склалася на сьогодні в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Громадської ініціативи допомоги хворим на вірусні гепатити в Україні до Президента України, прем’єр-міністра України, комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я і Міністерства охорони здоров`я.

“Ситуація з захворюваністю на вірусні гепатити в Україні на сьогодні катастрофічна, особливо загрожує здоров`ю населення безперешкодне поширення гепатиту С. Ця форма захворювання часто переходить в хронічну і непомітно вбиває людину, якщо її вчасно не виявити і не вжити заходів. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, в наступні 20 років саме гепатит С буде найбільшим викликом у сфері здоров`я в цілому світі”, – йдеться у зверненні .

Водночас Громадська ініціатива висловлює стурбованість тим, що на державному рівні в Україні нічого не робиться для інформування, діагностики і лікування населення.

“Хворі кинуті напризволяще і потерпають від відсутності інформації, кваліфікованої лікарської допомоги, доступу до лабораторної діагностики та лікування. За неофіційними даними в Україні від 3 до 5 відсотків населення хронічно хворі на гепатит С, однак Міністерство охорони здоров`я навіть не веде статистики по хронічних випадках цього захворювання, не кажучи вже про системні кроки по зупиненню епідемії”, – вважають підписанти звернення.

Громадська ініціатива вимагає від посадовців розпочати боротися із поширенням захворюваності на гепатити і, зокрема, вжити таких заходів: почати вести облік усіх випадків гепатитів в Україні та інформувати громадськість про стан ситуації з гострими та хронічними випадками захворювання згідно з законодавством України; розробити і затвердити обов`язкові протоколи лікування всіх форм вірусних гепатитів; створити при Міністерстві охорони здоров`я орган для координації боротьби з захворюванням за участю представників громадськості; розробити за участю громадськості та ухвалити державну програму, спрямовану на інформування, профілактику і доступ до діагностики й лікування вірусних гепатитів в Україні.