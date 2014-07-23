Терористи забороняють вивезення 135 маленьких дітей із зони АТО.

Як повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації, 135 дітей у віці до 4 років учергове не вдається вивезти з Донецька.

Відповідно до оприлюдненої інформації, у зв'язку з різким погіршенням ситуації, частим обстрілом і реальною загрозою життю, за попередньою домовленістю на сьогодні було заплановане вивезення дітей з Макіївського спеціалізованого будинку дитини (для ВІЛ/СНІД хворих дітей), Донецького обласного будинку дитини "Малятко" і Донецького міського будинку дитини "Малятко" до дитячих будинків Маріуполя і Краматорська.

Однак, коли діти вже були підготовлені до відправлення й автобуси стояли біля відповідних дитячих будинків, озброєні представники батальйону "Схід" категорично заборонили вивозити дітей.

Всі прохання й переконання керівництва і вихователів дитячих будинків були зустрінуті представниками незаконного озброєного формування "Схід" украй агресивно. На адресу співробітників дитячих будинків лунали прямі погрози смерті.

Донецька облдержадміністрація категорично заявляє, що всіляко відстоюватиме права дітей всіма законними засобами і намагатиметься їх вивезти за межі міста Донецька будь-якими безпечними шляхами.