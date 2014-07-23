Українцям, які збираються до Камеруну, слід щепитися проти поліомієліту

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Камерун, мати щеплення проти поліомієліту.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«У зв’язку із поширенням поліомієліту на території Республіки Камерун, урядом цієї країни, на виконання поради Всесвітньої організації охорони здоров’я, з червня по грудень ц.р. запроваджено проведення вакцинації подорожуючим від поліомієліту», - говориться в повідомленні.

Відтак, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України, які найближчим часом планують відвідати або наразі перебувають на території цієї країни, мати щеплення проти поліомієліту.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Камеруну, громадянам України слід звертатися до посольства України в Алжирській Народній Демократичній Республіці за номерами телефонів: (00 21321) 48 13 84 та (00 213 77) 80 00 62, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.