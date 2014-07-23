ВР планує скасувати медичну реформу, запроваджену минулою владою
11:42, 23 липня 2014Країна
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Сьогодні Верховна Рада планує скасувати медичну реформу, запроваджену за часів президентства Віктора Януковича, а саме - скасувати закон щодо пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві
Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, загалом на порядку денному засідання ВР – 12 питань, серед яких - внесення змін до ряду законів щодо вдосконалення боротьби з тероризмом. Також депутати планують розглянути питання забезпечення виробами медичного призначення учасників антитерористичної операції.
Крім того, парламент планує створити тимчасову слідчу комісію ВР з питань перевірки дотримання законодавства у сфері державного регулювання природних монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та водопостачання.
О 15.00 розпочнуться парламентські слухання на тему: “Обороноздатність України у 21-му столітті: виклики, загрози та шляхи їхнього подолання”.
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