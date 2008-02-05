На Івано-Франківщині на карантин закрили 27 шкіл

На Івано-Франківщині через захворюваність на грип на карантин закрили 27 шкіл.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній санепідстанції, станом на 5 лютого п.р. у зв’язку із захворюванням на грип та ГРІ тимчасово призупинено навчальний процес в 27 школах Галицького, Городенківського, Долинського, Калуського, Рогатинського, Снятинського та Тисменицького районів.

Водночас повідомили, що в Івано-Франківську рівень захворюваності на грип і ГРІ різко зростає. Однак епідемії поки що немає. Тільки вчора санепідеміологи зафіксували понад тисячу випадків захворювань на гострі респіраторні інфекції та близько трьохсот - на грип.

Івано-Франківська міська санепідемстанція готує подання до міськвиконкому, аби в місті було вжито обмежувальних протиепідемічних заходів.