Терористи планують використовувати дітей як живий щит - РНБО
Щоб відновити постачання зброї та боєприпасів
Терористи планують використовувати дітей як живий щит, щоб відновити постачання зброї та боєприпасів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Через успішність дій українських військових, які з кожним днем змикають кільце оточення навколо основних баз бойовиків, останні вже відчувають нестачу боєприпасів, озброєнь і спорядження», - переконаний він.
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«Отримано оперативну інформацію, що для відновлення постачання всього необхідного терористи планують використовувати дітей як живий щит», - заявив Лисенко.
Тому, за його словами, командування антитерористичної операції звертається до батьків, які перебувають у зоні бойових дій, оберігати своїх дітей та не залишати їх без догляду.