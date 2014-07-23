Терористи планують використовувати дітей як живий щит - РНБО

Терористи планують використовувати дітей як живий щит, щоб відновити постачання зброї та боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Через успішність дій українських військових, які з кожним днем змикають кільце оточення навколо основних баз бойовиків, останні вже відчувають нестачу боєприпасів, озброєнь і спорядження», - переконаний він.

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«Отримано оперативну інформацію, що для відновлення постачання всього необхідного терористи планують використовувати дітей як живий щит», - заявив Лисенко.

Тому, за його словами, командування антитерористичної операції звертається до батьків, які перебувають у зоні бойових дій, оберігати своїх дітей та не залишати їх без догляду.