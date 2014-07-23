У харківському госпіталі за час проведення АТО пройшли лікування понад 600 поранених військових

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на заступника начальника ВМКЦ ПнР Миколу Карпенка.

Він додав, що на сьогоднішній день у госпіталі перебувають близько 90 військовослужбовців, які прибули з зони АТО.

Карпенко зазначив, що до лікування та реабілітації українських воїнів в польових таборах на Донбасі залучені близько 400 фахівців військового госпіталю та фахівців із інших госпіталів.

Він підкреслив, що на сьогодні проблем із забезпеченням медиків немає, усе необхідне для роботи з пацієнтами надходить як централізовано з Києва, так й від благодійних організацій.

Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція в Луганській і Донецькій областях проти проросійських бойовиків триває з 15 квітня. Станом на 22 липня, за даними Міноборони, за весь час проведення антитерористичної операції на сході України було поранено 991 українського військовослужбовця. Із них 50% - вилікувано, з них лише 9 осіб визнано непридатними для військової служби.