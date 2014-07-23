Лутковська звернулась до Червоного Хреста щодо організації фізичної реабілітації учасників АТО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до президента Міжнародного комітету Червоного хреста Пітера Маурера щодо організації фізичної реабілітації осіб, які брали участь в АТО чи постраждали внаслідок бойових дій на Сході.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, Лутковська повідомила президенту МКЧХ про те, що внаслідок бойових дій, які відбуваються в рамках проведення антитерористичної операції на сході України, є багато постраждалих серед військових і мирного населення з ушкодженнями кінцівок, органів зору тощо. За словами Уповноваженого з прав людини, соціальна та медична реабілітація цих постраждалих неможлива без забезпечення якісного протезування.

«Звертаюсь до вас із проханням поінформувати про можливість використання ресурсів Спеціального фонду для інвалідів Міжнародного комітету Червоного хреста з метою надання допомоги постраждалим щодо забезпечення протезування, а також про можливість подальшої співпраці і запровадження спільного проекту в Україні», – йдеться у листі Уповноваженого з прав людини.

Як відомо, за допомогою Спеціального фонду для інвалідів МКЧХ фінансуються різноманітні проекти в країнах, що не мають достатнього фінансування.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект №4331а про внесення змін до статті 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації учасників антитерористичної операції, постраждалих під час її проведення». Його прийняття дозволить забезпечити учасників АТО медичними виробами, засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі медичних рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення інвалідності.