Уже сьогодні ввечері 18 поранених українських військових повернуться з РФ в Україну

Сьогодні ввечері 18 поранених українських військових, які перебували в РФ, повернуться в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні мають бути повернуті 18 поранених українських військовослужбовців з Ростовської області, які були вимушені перейти кордон і проходити лікування в Росії», - заявив він.

«Ми сподіваємося, що сьогодні ввечері ми побачимо наших військових вже в Україні», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними РІА «Новости», МЗС і Міністерство оборони Росії вирішують питання про посадку у Ростові-на-Дону військово-транспортного літака України Ан-26 для транспортування поранених українських військовослужбовців на батьківщину - всього планується перевезти 18 осіб.

Як повідомив сьогодні зранку представник уряду Ростовської області, «зараз представники МЗС і Міноборони вирішують питання про відкриття коридору для посадки у Ростові військово-транспортного літака України Ан-26».

За його даними, літак має забрати 18 поранених військовослужбовців України, а також одного загиблого. Раніше повідомлялося про 16 поранених. Крім того, через пункт пропуску «Весело-Вознесенка» Україні вже було передано двох поранених і одного загиблого військовослужбовців.

«У лікарнях Ростовської області залишаться ще четверо нетранспортабельних військових у тяжкому стані», - сказав представник уряду області.

Передбачалося, що у разі відкриття коридору літак сяде у Ростові-на-Дону близько 15.30 мск.

Агентство нагадує, що минулої середи, 16 липня, до Куйбишевської районної лікарні у вкрай тяжкому стані було госпіталізовано двох українських прикордонників, один з них пізніше помер, другого перевели до лікарні швидкої медичної допомоги №2 у Ростові-на-Дону. До Гуковської лікарні Ростовської області минулого тижня госпіталізовано 20 українських військовослужбовців, четверо з них перебували у тяжкому стані. Один з них помер.

Напередодні представник Мінохоронздоров'я Ростовської області повідомив РІА «Новости», що десятьох українських військовослужбовців з Гуковської лікарні переведено до лікарні міста Зверево, і вирішується питання про їх виписку.