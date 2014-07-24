У РФ залишаються четверо поранених українських військовослужбовців
18 постраждалих українських військових прибули на територію України, їх доставив наш літак, серед них один військовий, який помер від поранень
На території Росії залишаються четверо поранених українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«18 постраждалих українських військових прибули на територію України, їх доставив наш літак, серед них один військовий, який помер від поранень», - заявив Лисенко.
«В РФ ще залишається 4 українських військовослужбовців, які не можуть бути транспортовані через важкі поранення. Як тільки у них буде можливість для транспортування, їх обов’язково повернуть в Україну і це питання перебуває на контролі», - додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, до Одеси з Ростова-на-Дону прибув літак із пораненими українськими військовими.
Доставлено 18 чоловік. Також до Одеси транспортовано тіло військовослужбовця, який помер у лікарні Ростова.