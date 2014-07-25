МОЗ України просить сприяння ВООЗ, ООН, ЮНІСЕФ у забезпеченні вакцинами

Міністерство охорони здоров’я України повторно звернулося до Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні та до Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у нашій державі з проханням знайти можливість надання невідкладної допомоги у забезпеченні імунобіологічними препаратами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у листі за підписом міністра Олега Мусія зазначається, що за останні чотири роки недофінансування Загальнодержавної програми імунопрофілактики склало близько 400 млн грн, внаслідок чого значно зросла кількість дітей, які не щеплені, або вакциновані з порушенням термінів.

МОЗ України розпочало тендерні процедури, проте недофінансування програми імунопрофілактики, обмежений ринок вакцин та зростання цін не дозволить закупити необхідну кількість препаратів. МОЗ України висловлює організаціям вдячність за багаторічну конструктивну співпрацю та просить ВООЗ і ЮНІСЕФ знайти можливість поставки в Україну імунобіологічних препаратів в якості гуманітарної допомоги.

З аналогічним проханням МОЗ України звернулося до Представництва Світового банку в Україні, до Фонду народонаселення ООН в Україні, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Кабінет міністрів України офіційно заявив, що міністр охорони здоров’я України Мусій несе персональну відповідальність за зрив програми закупівель лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення.

Як йшлося в повідомленні, уряд України звернувся до Генеральної прокуратури, дав доручення Міністерству внутрішніх справ і Національному агентству з питань держслужби України перевірити причини непроведення у визначені законом терміни відповідних тендерних закупівель.

Як зазначається, прем’єр-міністр України неодноразово доручав міністру охорони здоров’я організувати та провести тендерні закупівлі лікарських засобів, медичних імунологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення. Утім, при наявності необхідного бюджетного фінансування ці процедури не проведено МОЗ, наголошував уряд.