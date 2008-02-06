Дитячі лосьйони і присипки можуть призвести до безпліддя

Застосування дитячих лосьйонів, шампунів і присипок може призвести до потрапляння в організм дитини потенційно небезпечних для здоров`я сполук. Американські дослідники виявили, що при використанні цієї продукції вміст фталатів у сечі дітей збільшувався в чотири рази.

Фталати мають гормоноподібну дію, стримуючи вироблення чоловічого статевого гормону тестостерону. Попередні дослідження показали, що ці речовини заважають нормальному розвитку статевих органів і можуть викликати порушення репродуктивної функції як у хлопчиків, так і у дівчаток.

Учені з Вашингтонського університету і Університету Рочестера проаналізували вміст фталатів у сечі 163 американських дітей віком від двох до 28 місяців. У всіх зразках сечі було виявлено як мінімум один тип фталатів, а більш ніж у 80% зразків містилося сім і більше різновидів фталатів, повідомили дослідники. У аналізах дітей, батьки яких використовували дитячу косметику, містилося в чотири рази більше фталатів, у порівнянні з тими, хто не використав цю продукцію. Найбільш високий рівень цих речовин містився в зразках сечі дітей молодших восьми місяців, на шкіру яких наносили лосьйони, повідомили дослідники.

Виробники косметики зазвичай не вказують на етикетках вміст фталатів. Тим часом, дані дослідження свідчать, що продукція для догляду за дітьми нерідко містить різноманітні фталати, які можуть потрапляти в організм дитини через шкіру, повідомила керівник дослідження Шила Сатянараяна (Sheela Sathyanarayana). У своєму звіті учені рекомендували батькам обмежити застосування дитячих лосьйонів і присипок і використовувати їх тільки за медичним призначенням.

Фталати містяться не тільки в косметичних засобах, але також нерідко використовуються як пластифікатори при виробництві іграшок. Коментуючи дані дослідження, виробники дитячої косметики відзначили, що у складі їх продукції міститься тільки діетилфталат, причому в дуже невеликих концентраціях. Необхідні масштабніші дослідження, присвячені цій темі, вважають фахівці.

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